Директор по связям с общественностью "Спартака" находится в реанимации

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов находится в реанимации.

Как сообщается, причиной является избиение. На данный момент известно, что у Фетисова диагностированна открытая черепно-мозговая травма.

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