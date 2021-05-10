Директор по связям с общественностью "Спартака" находится в реанимации

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Директор по связям с общественностью "Спартака" находится в реанимацииФото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов находится в реанимации. 

Как сообщается, причиной является избиение. На данный момент известно, что у Фетисова диагностированна открытая черепно-мозговая травма.

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