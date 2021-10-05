Директор ПСЖ раскритиковал поведение "Реала" по отношению к Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо раскритиковал мадридский "Реал" за их поведение в вопросе трансфера французского форварда Килиана Мбаппе.

"Это длится уже 2 года. Трансферное окно закончилось, "Реал Мадрид" должен прекратить вести себя так. Им нужно прекратить! Мбаппе - игрок ПСЖ, и клуб хочет, чтобы эти отношения продолжались.

"Мадрид" ведёт себя так, будто Мбаппе уже их игрок, они должны остановиться. Это неуважение к ПСЖ.

О Мбаппе говорят их игрок Бензема, их тренер Анчелотти, а теперь и их президент, эти комментарии являются продолжением неуважения к ПСЖ", - сказал Леонардо.

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