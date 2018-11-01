Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо отверг обвинения в проявлении неуважения к бывшему главному тренеру Хулену Лопетеги.

Напомним, что испанская пресса подвергла критике королевский клуб за официальное заявление по поводу отставки 52-летнего специалиста.

В комментарии "бланкос" среди прочего говорилось следующее: "Совет директоров понимает, что существует огромное несоответствие между текущими результатами и качеством игроков "Реала", восемь из которых были номинированы на "Золотой мяч", что является беспрецедентным случаем в истории клуба".

"Реал" уважает Лопетеги, который является настоящим профессионалом. А заявление клуба не имело цели кого-либо критиковать" - приводит слова Бутрагеньо A Bola.

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