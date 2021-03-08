Директор "Реала" раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"
Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо подверг критике работу главного арбитра Алехандро Эрнандеса, который обслуживал матч чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1).
В конце первого тайма Эрнандес не назначил пенальти в ворота "Атлетико" после попадания мяча в руку защитнику "матрасников" Фелипе в штрафной площади.
"Этот эпизод является ключевым. VAR-ассистенты попросили арбитра посмотреть повтор. Но Эрнандес решил, что это не пенальти. Нам снова не повезло с ним. Что касается матча, то мы бы победили, если бы не Облак", - сказал в эфире телеканала Movistar+.
После 26 матчей "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего "Атлетико" на пять очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14