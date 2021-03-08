Директор "Реала" раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"

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Директор "Реала" раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо подверг критике работу главного арбитра Алехандро Эрнандеса, который обслуживал матч чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1).

В конце первого тайма Эрнандес не назначил пенальти в ворота "Атлетико" после попадания мяча в руку защитнику "матрасников" Фелипе в штрафной площади. 

"Этот эпизод является ключевым. VAR-ассистенты попросили арбитра посмотреть повтор. Но Эрнандес решил, что это не пенальти. Нам снова не повезло с ним. Что касается матча, то мы бы победили, если бы не Облак", - сказал в эфире телеканала Movistar+.

После 26 матчей "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего "Атлетико" на пять очков.

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