Директор "Рубина" опроверг интерес к Мевле

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Директор "Рубина" опроверг интерес к МевлеФото: инстаграм Мевли/Автор неизвестен

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский опроверг информацию об интересе клуба к защитнику "Сочи" Михе Мевле.

Сообщалось, что "Рубин" предложил словенцу перейти к ним свободным агентом.

"Мевля нам не нужен! Он слабее всех центральных защитников "Рубина", и он иностранец", – заявил Яровинский.

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