Директор "Севильи" высказался о будущем Кунде

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Директор "Севильи" высказался о будущем КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи высказался об интересе "Челси" к французскому защитнику Жюлю Кунде.

"Много клубов спрашивали нас о Жюле Кунде. Конечно, "Челси" проявляет интерес, но мы пока не получали официальных предложений. Я не знаю, что случится в дальнейшем, но если поступит правильное предложение, мы будем согласны на продажу, т.к. это наша политика для дальнейшего улучшения нашей команды", - сказал испанец.

Ранее сообщалось, что "Челси" намерен приобрести Кунде этим летом однако не готов платить 80 миллионов.

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