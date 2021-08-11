Директор "Севильи" высказался о будущем Кунде

Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи высказался об интересе "Челси" к французскому защитнику Жюлю Кунде.

"Много клубов спрашивали нас о Жюле Кунде. Конечно, "Челси" проявляет интерес, но мы пока не получали официальных предложений. Я не знаю, что случится в дальнейшем, но если поступит правильное предложение, мы будем согласны на продажу, т.к. это наша политика для дальнейшего улучшения нашей команды", - сказал испанец.

Ранее сообщалось, что "Челси" намерен приобрести Кунде этим летом однако не готов платить 80 миллионов.

Также не пропустите: "Аталанта" может подписать футболиста чемпионского "Лилля". | http://soccernews.ru