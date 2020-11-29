Директор "Сочи" Рубашко высказался о поражении от "Урала"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ с "Уралом" (0:1).

"Должны были обыгрывать «Урал», в первом тайме у нас было намного больше острых моментов.

На первой минуте, когда ВАР усомнился в решении судьи дать желтую, надо было красную показывать. Тогда бы игра сложилась по-другому – ключевой момент.

За что удалили Федотова? Я не понял. Меня же там не было, как я мог понять. Позвоните ему и спросите", - цитирует Рубашко "СЭ".

После 16 туров РПЛ "Сочи" занимает 8-е место в турнирной таблице, "Урал" расположился на 11 строчке.

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