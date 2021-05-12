Директор "Спартака" Фетисов рассказал о своем состоянии после избиения

Фото: сайт "Спартака"

Директор московского "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о своем состоянии после избиения.

"Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков "Спартака" и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь", — приводятся слова Фетисова в телеграм-канале "Дай ударитЬ".

В настоящее время Фетисов переведен из реанимации в обычную палату.

Инцидент произошел вечером 9 мая. Фетисов вместе с женой выходили из ресторана, возле входа которого произошла драка. Фетисов пытался разнять дерущихся и получил сильный удар в голову.

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