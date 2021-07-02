Директор "Спартака" поведал о целях на сезон

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Директор "Спартака" поведал о целях на сезонФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков поведал о целях команды на будущий сезон.

"Цели на сезон? Цель у нас всегда чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом — второе место и зона Лиги чемпионов. Повторюсь, цель — чемпионство", — сказал менеджер "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что в конце мая "Спартак" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды португальского специалиста Руя Виторию. Контракт на два года.

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