Директор "Спартака" поведал о целях на сезон

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков поведал о целях команды на будущий сезон.

"Цели на сезон? Цель у нас всегда чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом — второе место и зона Лиги чемпионов. Повторюсь, цель — чемпионство", — сказал менеджер "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что в конце мая "Спартак" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды португальского специалиста Руя Виторию. Контракт на два года.

Также не пропустите: Официально: Андре Силва - игрок "Лейпцига".| http://soccernews.ru