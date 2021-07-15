Директор "Спартака" прокомментировал информацию об интересе клуба к игроку "Бенфики"

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Директор "Спартака" прокомментировал информацию об интересе клуба к игроку "Бенфики"Фото: инстаграм Жилберто/Автор неизвестен

Директор московского "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов в разговоре со "Спорт-Экспресс" дал комментарий информации об интересе "красно-белых" к правому латералю "Бенфики" Жилберто.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что "Спартак" заинтересован в подписании бразильского игрока.

"Не слышал это имя", — заявил Фетисов.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 36 матчей за "Бенфику", в которых отдал три голевые передачи.

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