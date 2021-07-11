Директор "Спартака" рассказал о будущем в команде Урунова

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Директор "Спартака" рассказал о будущем в команде Урунова

Фото: инстаграм Остона Урунова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что клуб не рассчитывает на узбекистанского полузащитника Остона Урунова.

"Заявка на ФНЛ у нас еще идет. Юридический департамент подает документы. Процесс идет. Остон Урунов будет заявлен за вторую команду, если не будет каких-либо предложений от других клубов. Основная команда на него не рассчитывает", - приводит слова Мележикова "Спорт-Экспресс".

"Спартак" купил Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. В составе "красно-белых" он провел девять матчей и забил один гол. В январе 2021 года Урунов вернулся в "Уфу" на правах аренды и провел за клуб восемь матчей без результативных действий. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2025 года.

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