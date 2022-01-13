Директор "Спартака" высказался о лимите на легионеров в РПЛ и трансфере Николсона

Теги спартак москвашамар николсон

Директор "Спартака" высказался о лимите на легионеров в РПЛ и трансфере Николсона

Фото: инстаграм "Спартака"\Автор неизвестен

Новоиспеченный спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани прокомментировал подписание форварда Шамара Николсона, а также поделился мнением насчет лимита на легионеров в российском футболе.

– Еще одна проблема – лимит на легионеров. С приходом Николсона у "Спартака" стало девять иностранцев – больше допустимого в заявке. Что вы думаете о лимите? И не логично ли было сначала кого-то отпустить, а потом уже приобретать нового легионера?

– На вопрос о лимите я не могу дать ответ, потому что это не в моей компетенции, а намного выше. Не могу говорить, правильно это или нет.

У лимита есть и плюсы, и минусы. Присутствие легионеров дает положительный эффект для развития, но может создавать трудности для российских игроков: чем больше иностранцев, тем меньше россиян.

Что касается покупки Николсона. На трансферном рынке важно чувствовать момент. Могу однозначно сказать: если бы мы ждали, пока освободим место, то никогда не смогли бы приобрести его на таких условиях. Я не хочу преувеличивать, но цифра могла бы удвоиться.

Такова специфика рынка: такой игрок, как Николсон, в десятых числах января мог бы стоить в два раза больше. Нужно пользоваться возможностями. Есть 30 дней, есть, к примеру, десять команд, претендующих на игрока этого амплуа, а таких игроков трое. Итого: десять претендентов на трех футболистов.

Мы понимаем, что у нас девять иностранцев и восемь мест. Но мы приняли это решение исходя из ситуации. Основная задача – усилить команду, а остальное – на втором плане.

– Почему вы вообще решили приобрести Николсона при наличии Соболева, Ларссона и Понсе?

– Давайте не будем считать, что если Николсон высокий и Соболев высокий, то играть будет кто-то один. Это не так. У них разные характеристики, присутствие одного не исключает присутствия на поле второго.

И давайте не будем говорить о последних месяцах. Давайте возьмем период с того момента, как я пришел в клуб. Какую ситуацию я увидел? Это не ситуация, которую заслуживает "Спартак". Из нее нужно выходить. И проблема здесь в результативности. Это не мое личное мнение, а очевидный факт.

Если вы спросите, почему мы усиливаем атаку, какой ответ я должен дать? Потому что мы хотим больше голов! Все очень просто, – сказал итальянец.

Также не пропустите: Ферран Торрес высказался о дебюте в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года

Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов