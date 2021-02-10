Директор "Тамбова" Худяков отправил команду на сбор за свой счет

Теги тамбов

Директор "Тамбова" Худяков отправил команду на сбор за свой счетСпортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что отправил команду на сбор в Крымск за свой счет. В данный момент, в "Тамбове" 12 футболистов, а большая группа игроков находится на просмотре.

"Никакие средства еще не поступали, за счет своих собственных резервов я отправил команду на сбор. Еще не до конца ясно, что будет, идут переговоры. Пока обсуждаем, кто из клубов готов помочь игроками, но это пока разговоры пустые.

У нас заявка закрыта, нам нужно решить вопросы по заявке, потом будем обсуждать, кто отдаст игроков, кто не отдаст.

Самая главная задача – поступление финансов. Сейчас ведется большая проверка у нас по всем долгам, к нам приезжала комиссия из РФС и РПЛ", – приводит слова Худякова "Р-Спорт".

Читать также: Червиченко прокомментировал иск "Спартака" против "Тамбова" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут

"Монако" вышел в 1/16 Кубка Франции. Головин сыграл 15 минут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов