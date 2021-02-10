Директор "Тамбова" Худяков отправил команду на сбор за свой счет

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что отправил команду на сбор в Крымск за свой счет. В данный момент, в "Тамбове" 12 футболистов, а большая группа игроков находится на просмотре.

"Никакие средства еще не поступали, за счет своих собственных резервов я отправил команду на сбор. Еще не до конца ясно, что будет, идут переговоры. Пока обсуждаем, кто из клубов готов помочь игроками, но это пока разговоры пустые.

У нас заявка закрыта, нам нужно решить вопросы по заявке, потом будем обсуждать, кто отдаст игроков, кто не отдаст.