Директор "Тамбова": "Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах"

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Директор "Тамбова": "Надо было доигрывать РПЛ даже при пустых трибунах"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сказал, что чемпионат России стоило доиграть без зрителей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы все ждем 10 апреля. Понятно, что у каждого клуба - своя политика и видение, и каждый будет действовать исходя из своей выгоды. Мое мнение - надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая аудитория была бы для телевидения?", - сказал Худяков.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее количество случаев заражения COVID-19 в России достигло 1036.

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