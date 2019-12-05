Директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что клуб могут признать банкротом

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Директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что клуб могут признать банкротом

Директор "Тамбова" Павел Худяков высказался по поводу новости о том, что клуб могут признать банкротом, передает Sport24.

"Тамбов" могут признать банкротом? Это все чушь! Был один маленький момент, но мы уже его урегулировали. Все у нас хорошо, клуб не находится под угрозой исчезновения", - сказал Худяков.

После 18 туров чемпионата России "Тамбов" занимает 14 место в турнирной таблице. В 19 туре команда встретится с "Оренбургом".

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