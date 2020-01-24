Директор "Тамбова" рассказал, почему клуб отказался от аренды Кокорина

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о том, что в клубе даже не задумывались об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина, передает "Р-Спорт".

"У нас даже мысли не было попробовать пригласить Кокорина в команду. У него очень высокая зарплата - полтора-два бюджета "Тамбова", поэтому даже не думали выйти на него", - сказал Худяков.

Напомним, 21 января стало известно, что 28-летний Кокорин перешел в аренду в "Сочи". Ожидается, что на втором сборе футболист присоединиться к команде. На данный момент он тренируется с петербургским клубом.

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