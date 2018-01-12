Директор "Тосно" подтвердил переход Маркова в "Динамо"

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Директор "Тосно" подтвердил переход Маркова в "Динамо"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко заявил, что форвард Евгений Марков в ближайшее время перейдёт в московское "Динамо".

"Вероятность того, что Марков уходит в "Динамо" - 99,9%. Хотя в футболе всё бывает. Даже при стопроцентной уверенности может ещё всё поменяться. Но на данный момент он переходит в "Динамо". Он уже на сбор полетит не с нами, а с "Динамо". Сумма трансфера? Не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива" - сказал функционер.

По информации СМИ, "Динамо" заплатит за 23-летнего Маркова два миллиона евро.  
  
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