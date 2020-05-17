Директор "Удинезе" высказался о возможности возобновления чемпионата Италии

Технический директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино прокомментировал возможное возобновление сезона Серии А 13 июня.

Напомним, розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

С завтрашнего дня итальянским клубам разрешено проводить командные тренировки. Медицинский договор протокол для возобновления сезона еще обсуждается.

"Если 13 июня утвердят датой возобновления матчей Серии А, то это будет полнейшим безумием для игроков и клубов.

Мы думаем, что стоит вернуться на поле только тогда, когда будет гарантирована безопасность для футболистов и персонала", - сказал Марино в эфире Rai Radio 1.

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