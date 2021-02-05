Директор УЕФА высказался о будущем сборной России

Теги александр дюковроссия

Директор УЕФА высказался о будущем сборной РоссииДиректор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент прокомментировал будущее российского футбола.

"В России футбол всегда играл очень значительную роль, и развитие этого вида спорта имело большое значение. Раньше я работал в Словацкой федерации футбола, и мы всегда поддерживали связь с Россией.

Знаю, что в России существуют традиции воспитания талантливых тренеров и футболистов, есть молодежные центры.

Последние два года мы видели серьезное развитие под руководством Александра Дюкова. Заметны стратегия и ясные цели, где Россия хочет находиться через определенное время. И эти цели очень амбициозны.

Я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола и по качеству работы и по результатам сборной", – цитирует Клемента "РБ-Спорт".

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