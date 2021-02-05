Директор УЕФА высказался о будущем сборной России
Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент прокомментировал будущее российского футбола.
"В России футбол всегда играл очень значительную роль, и развитие этого вида спорта имело большое значение. Раньше я работал в Словацкой федерации футбола, и мы всегда поддерживали связь с Россией.
Знаю, что в России существуют традиции воспитания талантливых тренеров и футболистов, есть молодежные центры.
Последние два года мы видели серьезное развитие под руководством Александра Дюкова. Заметны стратегия и ясные цели, где Россия хочет находиться через определенное время. И эти цели очень амбициозны.
Я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола и по качеству работы и по результатам сборной", – цитирует Клемента "РБ-Спорт".
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|Команда
|М
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|2
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18