Директор "Вальядолида" назвал Месси оспой

Директор "Вальядолида" Давид Эспинар прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Примеры с "Барселоной" (1:5). Функционер остался под впечатлением от игры форварда Лионеля Месси, который в этой встрече забил два гола и сделал 2 ассиста.

"Месси - это оспа, для которой нет вакцины.

Месси - поклонник Роналдо, и он, наш президент (Роналдо - владелец "Вальядолида"), сказал, что восхищен им.

Роналдо был поражен аргентинцем, как и все мы. Обидно, конечно, что сделал он это против нашей команды", - передает слова Эспинара Goal.com.

С 22 баллами "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры. У Месси 4 гола и 4 ассиста в 5 матчах чемпионата.

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