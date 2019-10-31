Директор "Вальядолида" назвал Месси оспой
Директор "Вальядолида" Давид Эспинар прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Примеры с "Барселоной" (1:5). Функционер остался под впечатлением от игры форварда Лионеля Месси, который в этой встрече забил два гола и сделал 2 ассиста.
"Месси - это оспа, для которой нет вакцины.
Месси - поклонник Роналдо, и он, наш президент (Роналдо - владелец "Вальядолида"), сказал, что восхищен им.
Роналдо был поражен аргентинцем, как и все мы. Обидно, конечно, что сделал он это против нашей команды", - передает слова Эспинара Goal.com.
С 22 баллами "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры. У Месси 4 гола и 4 ассиста в 5 матчах чемпионата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5