Директор "Витесса" прокомментировал назначение Слуцкого

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум поделился мнением о будущем наставнике команды Леониде Слуцком.

"Слуцкий - открытый человек с четкими взглядами. Он харизматичен и отлично говорит по-английски. Так что никаких проблем у нас не было. Здорово, что мы наняли человека с большим международным опытом, который многое познал.

Он бесплатно тренировал национальную сборную и добился большого успеха с ЦСКА. Да, у нас здесь будет нечто другое. Нечто новое, но я получил положительные отзывы о нем. Он будет первым россиянином в высшем голландском дивизионе" - приводит слова Хинтума Omroep Gelderland.

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