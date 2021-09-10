Директор "Ювентуса" сказал, что Холанд отказал им

Теги ювентусэрлинг холанд

Директор "Ювентуса" сказал, что Холанд отказал имФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Новый спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини в интервью Tuttosport рассказал, что нападающий Эрлинг Холанд отказал туринцам.

"Было бы глупо говорить, что я не жалею о том, что мы не подписали Холанда, когда он еще был в "Мольде".

Но молодых игроков пугает перспектива аренды. Вариант с "Ювентусом" был для него менее привлекательным, чем другие", - сказал менеджер.

Напомним, что сейчас Холанд играет за "Боруссию" Дортмунд.

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