Директор "Ювентуса" сказал, что Холанд отказал им

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Новый спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини в интервью Tuttosport рассказал, что нападающий Эрлинг Холанд отказал туринцам.

"Было бы глупо говорить, что я не жалею о том, что мы не подписали Холанда, когда он еще был в "Мольде".

Но молодых игроков пугает перспектива аренды. Вариант с "Ювентусом" был для него менее привлекательным, чем другие", - сказал менеджер.

Напомним, что сейчас Холанд играет за "Боруссию" Дортмунд.

Также не пропустите: Давид Луиз нашел себе новый клуб. | http://soccernews.ru