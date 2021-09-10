Директор "Ювентуса" сказал, что Холанд отказал им
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Новый спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини в интервью Tuttosport рассказал, что нападающий Эрлинг Холанд отказал туринцам.
"Было бы глупо говорить, что я не жалею о том, что мы не подписали Холанда, когда он еще был в "Мольде".
Но молодых игроков пугает перспектива аренды. Вариант с "Ювентусом" был для него менее привлекательным, чем другие", - сказал менеджер.
Напомним, что сейчас Холанд играет за "Боруссию" Дортмунд.
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|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17