Директор "Ювентуса" уверен, что Роналду и Дибала продолжат выступать за клуб

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Директор "Ювентуса" уверен, что Роналду и Дибала продолжат выступать за клуб

Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сказал, что в клубе надеяться, что форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала в следующем сезоне продолжат играть в "старой сеньоре".

На вопрос о том, останется ли Роналду в "Юве" Паратичи сказал: "Вне всяких сомнений".

Также он заявил, что все в команде довольны игрой Дибалы.

"Мы много вложили в него и, конечно, надеемся, что он сможет стать Месси для "Юве", - цитирует Паратичи Rai Sport.

После 23 туров Серии А "Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице.

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