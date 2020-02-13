Директор "Ювентуса" уверен, что Роналду и Дибала продолжат выступать за клуб
Директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сказал, что в клубе надеяться, что форварды Криштиану Роналду и Пауло Дибала в следующем сезоне продолжат играть в "старой сеньоре".
На вопрос о том, останется ли Роналду в "Юве" Паратичи сказал: "Вне всяких сомнений".
Также он заявил, что все в команде довольны игрой Дибалы.
"Мы много вложили в него и, конечно, надеемся, что он сможет стать Месси для "Юве", - цитирует Паратичи Rai Sport.
После 23 туров Серии А "Ювентус" занимает 2 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15