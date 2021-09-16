Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас

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Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчасФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана могут уволить в ближайшее время.

Как сообщает Марсело Бехлер со ссылкой на TV3, руководство клуба рассматривало немедленное увольнение Кумана на совете директоров сегодня.

По информации источника, его увольнение будет стоить около 12 миллионов евро и некоторые в руководстве выступают за то, чтобы сделать это прямо сейчас.

Другие же хотят подождать ещё несколько недель и посмотреть, будет ли развиваться команда.

В то же время издание Sport сообщает, что несмотря на уговоры директоров президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал тренеру еще несколько матчей на то, чтобы показать себя.

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