Дирк Кюйт назвал лучшего футболиста мира

Известный в прошлом голландский футболист Дирк Кюйт рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире на сегодняшний день.

"Сейчас в мире нет футболистов сильнее Бруну Фернандеша", - цитирует Кюйта Sky Sports.

26-летний Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне португальский полузащитник забил 22 гола и сделал 13 ассистов в 39 матчах.

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