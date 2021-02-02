Дирк Кюйт покинул пост тренера "Фейеноорд"

Тренер роттердамского "Фейеноорда" Дирк Кюйт покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

"Все знают, что "Фейеноорд" означает меня. Годы работы в клубе помогли мне приобрести огромный опыт. Верю, что наши пути вновь пересекутся, но сейчас мне важно продолжить работу в другом месте", - сказал Кюйт.

40-летний Кюйт работал в "Фейеноорде" с 2018 года. В бытность футболистом он выступал за "Утрехт", "Фейеноорд", "Ливерпуль", "Фенербахче", вновь "Фейеноорд" и "Квик Бойз".

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