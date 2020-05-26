Дирк Кюйт станет главным тренером "Фейеноорда" в следующем году

Известный в прошлом голландский футболист Дирк Кюйт летом 2021 года возглавит "Фейеноорд", сообщает Voetbal Primeur.

По сведениям издания, на посту главного тренера роттердамской команды 39-летний специалист сменит Дика Адвоката.

Напомним, что сейчас Кюйт работает с юниорской команды "Фейеноорда".

Также стоит отметить, что в новый тренерский штаб войдёт бывший нападающий "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Хенрик Ларссон.

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