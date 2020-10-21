"Дисциплина лучше класса". Сулейманов высказался о ничьей с "Ренном"

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов высказался о ничейном матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном" (1:1).

"Все боролись друг за друга. Мы поняли, что должны быть дисциплинированными, чтобы иметь шанс сегодня вечером, и были именно такими. Дисциплина лучше класса", - передает слова Сулейманова пресс-служба УЕФА.

28-го октября "Краснодар" сыграет с "Челси" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре.

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