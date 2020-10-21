"Дисциплина лучше класса". Сулейманов высказался о ничьей с "Ренном"
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов высказался о ничейном матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ренном" (1:1).
"Все боролись друг за друга. Мы поняли, что должны быть дисциплинированными, чтобы иметь шанс сегодня вечером, и были именно такими. Дисциплина лучше класса", - передает слова Сулейманова пресс-служба УЕФА.
28-го октября "Краснодар" сыграет с "Челси" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Краснодаре.
Не пропустите: "Краснодар" и "Ренн" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Симоне Индзаги: "Все еще считаю "Боруссию" фаворитом нашей группы в ЛЧ"
-
Сульшер поделился мнением о нападающих Рэшфорде и Мбаппе
-
Круговой высказался о матче "Зенита" с "Брюгге"
-
ЦСКА вылетел в Австрию на матч с "Вольфсбергом"
-
Владислав Радимов: "Не спешите хоронить "Зенит"
-
Главный тренер "Ренна" назвал лучшего игрока "Краснодара"
-
Форвард "Барселоны" Фати высказался о Месси
-
Губерниев призвал Черчесова сделать Сафонова основным вратарем сборной России
-
Гендиректор "СКА-Хабаровск" объяснил, почему Юран возглавил клуб
-
Мусаев подвел итоги матча "Краснодара" в Лиги Чемпионов против "Ренна"
-
1
"МЮ" впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд
-
1
Сафонов травмировался в матче "Краснодара" с "Ренном"
-
Дзюба заявил, что "Брюгге" заслуженно выиграл в матче с "Зенитом" в ЛЧ
-
В "Челси" объяснили, почему в заявку на АПЛ попал Петр Чех
-
1
Боярский считает, что у "Зенита" нет шансов в Лиге Чемпионов
-
Семак объяснил, почему Жирков не участвовал в матче с "Брюгге"
-
Гнабри заразился коронавирусом за сутки перед матчем ЛЧ с "Атлетико"
-
1
"Дисциплина лучше класса". Сулейманов высказался о ничьей с "Ренном"
-
Главные новости дня: 20 октября
-
2
"Барселона" продлила контракты с Пике, тер Штегеном, де Йонгом и Лангле
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4