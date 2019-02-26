Дисциплинарный комитет УЕФА завел на Рамоса дело

Дисциплинарный комитет УЕФА ведет расследование по делу на игрока "Реала" Серхио Рамоса. Об этом сообщает AS.

Речь идет о том, что футболист специально получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" 13 февраля.

Рамос сам после игры признался, что получил карточку специально.

"Глядя на результат, я не буду врать, что не планировал получить карточку. Не то, чтобы я недооценивал соперника или считал, что борьба окончена, однако иногда нужно принимать сложные решения", - сказал Рамос.

Рамос совершил данный поступок, чтобы исключить риск пропуска четвертьфинала из-за перебора карточек.

В текущем сезоне игрок участвовал в 24 матчах, отметившись 6 голами и 1 ассистом.

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