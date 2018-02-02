Дисквалифицирован арбитр, ударивший футболиста

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Дисквалифицирован арбитр, ударивший футболиста

Французский арбитр Тони Шапрон дисквалифицирован на три месяца, сообщает сайт профессиональной футбольной лиги Франции.

Такое наказание наложено на судью за то, что он ударил ногой футболиста "Нанта" Диего Карлоса.

Этот эпизод состоялся в матче 20-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и ПСЖ. Тогда Карлос случайно задел ногу Шапрона. Арбитр в ответ ударил игрока ногой, а затем показал ему красную карточку.

Видео: Шапрон удаляет игрока ни за что.

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