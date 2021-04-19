Дисквалифицированный за допинг Онана близок к уходу из "Аякса"

Фото инстаграм Андре Онаны

Технический директор "Аякса" Марк Овермарс допускает, что основной голкипер команды Андре Онана летом сменит клуб.

Это связано с тем, что камерунский страж ворот отказывается продлевать контракт, истекающий по окончании следующего сезона.

"Переговоры остановлены. Возможно, он попытается уйти в июле. Жаль, что мы не решили этот вопрос", - цитирует Овермарса ESPN.

Напомним, что с февраля Онана отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.

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