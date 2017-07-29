Дисквалификация Бартона сокращена

Скандальный хавбек Джоуи Бартон добился сокращения своей дисквалификации за ставки на футбольные события.

Как сообщает Sky Sports, наказание 34-летнего футболиста уменьшено с 18 до 13 месяцев.

Таким образом, Бартон, который сейчас является свободным агентом, сможет вернуться на поле в июне 2018 года.

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