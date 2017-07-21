Дисквалификация Еременко оставлена в силе

Дисквалификация бывшего полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко оставлена в силе, информирует СЭ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не удовлетворил просьбу футболиста о сокращении сроков его отстранения от футбола. "CAS считает справедливым наказанием двухлетний период отстранения", - сказано в сообщении суда по делу финна.

Напомним, Алдонин сделал прогноз на матч ЦСКА - "Локомотив". | soccernews.ru