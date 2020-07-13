Дисквалификация "Манчестер Сити" в еврокубках отменена

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" по поводу отстранения команды от участия в еврокубках.

Дисквалификация "горожан" длительностью два сезона отменена, а штраф клуба уменьшен с 30 до 10 миллионов евро.

Напомним, что УЕФА обвинял английский клуб в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.

Таким образом, "Сити" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Из топ-4 АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уже точно не вылетит.

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