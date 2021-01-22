Дисквалификация Месси оставлена в силе

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Дисквалификация Месси оставлена в силе

Апелляция "Барселоны" по дисквалификации на два матча капитана команды Лионеля Месси была отклонена, сообщает AS.

Таким образом, аргентинец не сыграет с "Эльче" в Примере, ранее он пропустил встречу с "Корнельей" в Кубке Короля.

Напомним, что 33-летнего форварда наказали за удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетика". Он ударил соперника рукой по голове.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 22 матча, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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Комментарии

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kravchenko

Он и так в клетке. "Золотой"

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В клетку его посадите.Животное...

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