Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе

1 Теги псжнеймар

Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе

УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ на трехматчевую дисквалификацию бразильского нападающего Неймара, сообщает официальный сайт организации.

Форвард был наказан за оскорбление арбитров после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" (1:3). Гнев бразильца вызвал пенальти, назначенный в ворота парижан, в компенсированное время, и который привел к вылету клуба из турнира.

Таким образом, 27-летний Неймар точно пропустит три матча Лиги Чемпионов в следующем сезоне, вне зависимости от того, за какой клуб будет выступать.

Не пропустите: Неймар больше не хочет играть в ПСЖ! "Барселона" может пригласить бразильца, но на горизонте есть еще один конкурент. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

А как же дисквалификация инопланетного?Уже забыли

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