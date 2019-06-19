Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе

УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ на трехматчевую дисквалификацию бразильского нападающего Неймара, сообщает официальный сайт организации.

Форвард был наказан за оскорбление арбитров после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" (1:3). Гнев бразильца вызвал пенальти, назначенный в ворота парижан, в компенсированное время, и который привел к вылету клуба из турнира.

Таким образом, 27-летний Неймар точно пропустит три матча Лиги Чемпионов в следующем сезоне, вне зависимости от того, за какой клуб будет выступать.

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