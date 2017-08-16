Дисквалификация Роналду может быть уменьшена на один матч

Сегодня будет рассмотрена апелляция "Реала" по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По сведениям издания, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) может уменьшить пятиматчевую дисквалификацию на один матч.

Напомним, что португалец был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Супекубок Испании против "Барселоны" (3:1).

"Реал", при этом, настаивает на полной отмене наказания.

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