Дисквалификация Роналду может быть уменьшена на один матч

Теги реал мадридкриштиану роналду

Дисквалификация Роналду может быть уменьшена на один матч

Сегодня будет рассмотрена апелляция "Реала" по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По сведениям издания, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) может уменьшить пятиматчевую дисквалификацию на один матч.

Напомним, что португалец был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Супекубок Испании против "Барселоны" (3:1).

"Реал", при этом, настаивает на полной отмене наказания.

Не пропустите: С форой, но без Роналду: "Реал" примет "Барселону" в ответном поединке за Суперкубок Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Турнир прогнозов: анонс 2 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов