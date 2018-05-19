Дисквалификация Серхи Роберто осталась в силе

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Дисквалификация Серхи Роберто осталась в силе

Четырёхматчевая дисквалификация защитника "Барселоны" Серхи Роберто осталась в силе.

Как сообщает Marca, каталонский клуб пытался оспорить наказание своего игрока в апелляционном комитете Королевской испанской федерации футбола, однако получил отказ.

Напомним, что Роберто получил бан на четыре игры за отмашку от Марсело в недавнем Эль Класико.

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