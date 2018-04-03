Дисквалификация Срны может быть продлена

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Дисквалификация Срны может быть продлена

Дисквалификация капитана "Шахтёра" Дарио Срны может быть продлена, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что 4 или 5 апреля всемирное антидопинговое агентство должно объявить своё решение по отстранению 35-летнего хорвата.

Наказание может быть ужесточено или оставлено в силе. При втором сценарии Срна может может вернуться на поле уже 22 августа.

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