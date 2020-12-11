Дисквалификацию Мораты сократили

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Дисквалификацию Мораты сократилиИтальянская федерация футбола (FIGC) заявила о сокращении дисквалификации форварда "Ювентуса" Альваро Мораты до одного матча.

Напомним, нападающего наказали на две игры по итогам встречи Серии А с "Беневенто" (1:1). Тогда футболист позволил себе допустить "неуважительные выражения в адрес судьи в конце игры", за что получил красную карточку и покинул поле.

Однако, "старая синьора" подала апелляцию, и наказание было сокращено до одного матча.

Также, Мората заплатит 8 тысяч евро штрафа.

Таким образом, форвард сможет принять участие в матче с "Дженоа", который запланирован 13 декабря.

Мората сезоне 2020/2021 в Серии А провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Читайте также: Мората вышел на третье место по числу голов в Лиге Чемпионов среди испанцев | http://soccernews.ru
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