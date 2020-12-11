Дисквалификацию Мораты сократили
Итальянская федерация футбола (FIGC) заявила о сокращении дисквалификации форварда "Ювентуса" Альваро Мораты до одного матча.
Напомним, нападающего наказали на две игры по итогам встречи Серии А с "Беневенто" (1:1). Тогда футболист позволил себе допустить "неуважительные выражения в адрес судьи в конце игры", за что получил красную карточку и покинул поле.
Однако, "старая синьора" подала апелляцию, и наказание было сокращено до одного матча.
Также, Мората заплатит 8 тысяч евро штрафа.
Таким образом, форвард сможет принять участие в матче с "Дженоа", который запланирован 13 декабря.
Мората сезоне 2020/2021 в Серии А провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17