Дисквалификацию Мораты сократили

Итальянская федерация футбола (FIGC) заявила о сокращении дисквалификации форварда "Ювентуса" Альваро Мораты до одного матча.

Напомним, нападающего наказали на две игры по итогам встречи Серии А с "Беневенто" (1:1). Тогда футболист позволил себе допустить "неуважительные выражения в адрес судьи в конце игры", за что получил красную карточку и покинул поле.

Однако, "старая синьора" подала апелляцию, и наказание было сокращено до одного матча.

Также, Мората заплатит 8 тысяч евро штрафа.



Таким образом, форвард сможет принять участие в матче с "Дженоа", который запланирован 13 декабря.