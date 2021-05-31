Дивеев готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб

Теги цска москваигорь дивеев

Дивеев готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб

Фото инстаграм Игоря Дивеева

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможности продолжить карьеру в Европе.

"Конечно есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча.

Понижение зарплаты ради Европы? Естественно. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов", - сказал Дивеев.

В начале мая стало известно, что 21-летнего футболиста хочет заполучить "Болонья".

В минувшем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: Игорь Дивеев сравнил Дзюбу с Лукаку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" объявил об уходе двух игроков

"Краснодар" объявил об уходе двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов