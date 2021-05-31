Дивеев готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб

Фото инстаграм Игоря Дивеева

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможности продолжить карьеру в Европе.

"Конечно есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча.

Понижение зарплаты ради Европы? Естественно. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов", - сказал Дивеев.

В начале мая стало известно, что 21-летнего футболиста хочет заполучить "Болонья".

В минувшем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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