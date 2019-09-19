Дивеев и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
Тренерские штабы ЦСКА и "Лудогорца" огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Отметим, что за московский клуб впервые выступит 17-летний защитник Вадим Карпов. Форвард Федор Чалов начнет в запасе.
"Лудогорец": Ренан, Недялков, Форстер, Григоре, Сисиньо, Марселиньо, Баджи, Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
Запасные: Илиев, Битон, Шверчок, Жоржиньо, Дяков, Моци, Гуральски.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол, Нисимура.
Запасные: Помазун, Ахметов, Чалов, Сантос, Елеев, Тикнизян, Марадишвили.
Матч "Лудогорец" - ЦСКА состоится сегодня на стадионе "Лудогорец Арена". Начало встречи - в 22:00 (мск).
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