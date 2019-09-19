Дивеев и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"

Теги цска москвалудогорец

Дивеев и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"

Тренерские штабы ЦСКА и "Лудогорца" огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что за московский клуб впервые выступит 17-летний защитник Вадим Карпов. Форвард Федор Чалов начнет в запасе.

"Лудогорец": Ренан, Недялков, Форстер, Григоре, Сисиньо, Марселиньо, Баджи, Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

Запасные: Илиев, Битон, Шверчок, Жоржиньо, Дяков, Моци, Гуральски.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Влашич, Обляков, Бийол, Нисимура.

Запасные: Помазун, Ахметов, Чалов, Сантос, Елеев, Тикнизян, Марадишвили.

Матч "Лудогорец" - ЦСКА состоится сегодня на стадионе "Лудогорец Арена". Начало встречи - в 22:00 (мск).

А еще: Гончаренко сделал заявление о травмах в ЦСКА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи

Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов