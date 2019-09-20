Дивеев извинился перед фанатами ЦСКА после матча с "Лудогорцем"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" (1:5). Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Останется внутри команды то, что было в перерыве. Гончаренко сказал играть как и в первом тайме, просто добавить в прессинге. Болельщикам могу сказать спасибо за поддержку. Они потратили три часа, чтобы приехать сюда. От всей команды приношу им извинения. Постараемся исправиться в следующих матчах", - сказал игрок.

Отметим, что Дивеев забил единственный мяч за "армейцев" в этой встрече.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с "Эспаньолом", встреча состоится 3 октября. "Лудогорец" в этот же день встретится с "Ференцварошом".

В воскресенье, 22 сентября, ЦСКА сыграет с "Краснодаром" в рамках 10-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 (мск).

А еще: ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы | http://soccernews.ru