Дивеев - лучший молодой футболист РПЛ в 2020 году

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев стал обладателем премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

21-летний футболист победил в голосовании, в котором участвовали руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ведущих клубов, а также известные тренеры, эксперты и представители СМИ.

Дивеев набрал 370 баллов, опередив Даниила Уткина из "Краснодара" (255) и Романа Евгеньева из "Динамо" (204).

Замкнули топ-5 рейтинга Константин Марадишвили из ЦСКА (176) и Данил Глебов из "Ростова" (144).

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