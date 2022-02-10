Дивеев назвал главные изменения в сборной России при Карпине
Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что изменилось в сборной России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
"Главные изменения, кроме запрета сахара? Питание в целом. Его тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками. Помимо сахара, отсутствует жирное мясо, курица. Всё отварное.
Что касается тактики, то мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Он мне сказал, как надо играть. У Карпина к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды", - отметил Дивеев.
Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с июля. Он сменил в национальной команде Станислава Черчесова.
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