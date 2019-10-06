Дивеев назвал "Ростов" боевой командой

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, чего ждет от матча 12-го тура РПЛ с "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

"Думаю, в топ-6 команд РПЛ "Ростов" входит. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, Еременко - сильный футболист. Смотрю на его игру - его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас "Ростов" идет на своем месте", - сказал Дивеев.

Отметим, что 20-летний защитник, скорее всего, пропустит эту встречу из-за травмы бедра.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня, 6 октября, на "ВЭБ Арене" и начнется в 16:30 (мск).

После 11 туров чемпионата России ЦСКА с 25 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 23 очками идет третьим.

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