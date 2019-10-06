Дивеев назвал "Ростов" боевой командой
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, чего ждет от матча 12-го тура РПЛ с "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".
"Думаю, в топ-6 команд РПЛ "Ростов" входит. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, Еременко - сильный футболист. Смотрю на его игру - его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас "Ростов" идет на своем месте", - сказал Дивеев.
Отметим, что 20-летний защитник, скорее всего, пропустит эту встречу из-за травмы бедра.
Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня, 6 октября, на "ВЭБ Арене" и начнется в 16:30 (мск).
После 11 туров чемпионата России ЦСКА с 25 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 23 очками идет третьим.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|11
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|11
|14
|10
|Спартак Москва
|11
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8