Дивеев охарактеризовал Черчесова тремя словами

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Дивеев охарактеризовал Черчесова тремя словами

Фото твиттер сборной России

Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев назвал три слова, с которыми у него ассоциируется наставник национальной команды Станислав Черчесов.

"Требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность - это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере", - сказал Дивеев.

Черчесов возглавляет российскую сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда доходила до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

21-летний Дивеев дебютировал за национальную сборную 12 ноября 2020 года.

Не пропустите: Дивеев готов к понижению зарплаты ради перехода в европейский клуб. | http://soccernews.ru
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