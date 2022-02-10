Дивеев отреагировал на слухи об интересе к нему итальянских клубов

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Дивеев отреагировал на слухи об интересе к нему итальянских клубов

Фото твиттер ЦСКА

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, действительно ли существует интерес к нему со стороны клубов из Италии.

Летом футболиста сватали в "Венецию", а в январе появились слухи о его возможном переходе в "Наполи".

"Ничего не знаю про интерес этих клубов. "Венеция", "Наполи", что там ещё пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА - работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется", - сказал 22-летний россиянин.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 16 матчей и забил 1 гол. Его контракт с армейцами рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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