Дивеев прокомментировал ничейный результат в матче с "Ференцварошем"

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Дивеев прокомментировал ничейный результат в матче с "Ференцварошем"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о ничейном результате в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:0). Об этом сообщается на официальном сайте "армейцев".

После 4-х туров ЛЕ ЦСКА занимает последнее место, набрав 1 очко. У "армейцев" еще есть теоретические шансы на выход из группы.

"Не хватило усилий, не реализовали моменты, которые были во втором тайме. В первой половине у нас тоже была пара моментов. Игра была равной, но мы заслуживали победу, считаю.

Если честно, не смотрю в таблицу. Моя задача - выходить и играть, помогать побеждать в каждом матче. На таблицу посмотрим после всех туров", - сказал Дивеев.

28 ноября ЦСКА сыграет с "Лудогорцем" в рамках 5-го тур Лиги Европы.

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