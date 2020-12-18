Дивеев прокомментировал слухи о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на информацию, согласно которой главный тренер команды Виктор Гончаренко в скором времени может покинуть занимаемый пост.

"Виктор Михайлович сказал, чтобы мы не обращали внимания на всевозможные слухи, продолжали спокойно работать. После матча с "Ростовом" Виктор Михайлович не сказал, остаётся или уходит. Сказал лишь, что 17-го числа собираемся на сбор", - заявил Дивеев.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ против "Ростова", однако армейцы уверенно победили со счётом 3:1 и клуб не делал никаких заявлений о будущем наставника.

По информации Bobsoccer, белорусский специалист будет готовить команду ко второй части сезона.

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